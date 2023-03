Seagen marcheaza cea mai mare achizitie a Pfizer dintr-un sir de achizitii recente, finantate prin castigurile exceptionale aduse de vaccinul si tratamentul sau pentru Covis. Preluarea va adauga in portofoliul Pfizer patru terapii aprobate pentru cancer, cu vanzari combinate de aproape 2 miliarde de dolari in 2022. Seagen, cu sediul in Washington, este un pionier al medicamentelor cu anticorpi conjugate, care functioneaza ca ”rachete ghidate” concepute pentru a distruge cancerul, scutind in acelasi timp celulele sanatoase. Actiunile Seagen au urcatat luni cu peste 16%, la 200,93 dolari pe unitare,…