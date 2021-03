Compania Pfizer a anuntat ca va concedia 38 dintre cei 238 de angajați de la centrul sau de distributie din Zaventem (Belgia). Motivul invocat de grup este mutarea departamentului de planificare a aprovizionarii in Bucuresti, relateaza cotidianul La Libre Belgique. Sindicatele s-au declarat socate de acest anunt, facut in timpul pandemiei. „Nu intelegem deloc alegerea […] Articolul Pfizer face concedieri la centrul de distributie din Belgia si muta un departament important in Romania a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro .