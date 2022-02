Pfizer estimeaza ca vanzarile sale se vor situa undeva intre 98 si 102 miliarde de dolari, in anul 2022, sub estimarile analistilor insa, care se asteapta la vanzari de 105,48 miliarde de dolari, scrie Agerpres. Grupul farmaceutic american Pfizer si-a imbunatatit, marti, estimarile privind vanzarile de vaccinuri Covid-19 in 2022, pana la 32 miliarde de […] The post Pfizer estimeaza vreo 100 miliarde de dolari din vanzarea vaccinurilor și a medicamentului antiviral, doar anul acesta appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .