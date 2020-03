Pfizer a identificat o serie de compuși care pot inhiba coronavirusul Producatorul de medicamente Pfizer a anunțat ca a identificat o serie de compuși antivirali pe care îi are în dezvoltare, care au potențialul de a inhiba coronavirusurile și ca îi analizeaza, împreuna cu o terța parte, anunța Reuters.



Compania a spus ca spera sa obțina rezultatele pâna la sfârșitul lunii martie, iar daca oricare dintre compuși va avea succes, spera sa înceapa testarea lor pâna la sfârșitul anului.



Mikael Dolsten, directorul științific al companiei, a fost unul dintre executivii din industria farmaceutica care… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

