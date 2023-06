Stiri pe aceeasi tema

- Andreea Raicu este o prezența demna de luat exemplu in Romania. Dupa ani in care a fost definiția eleganței din showbiz-ul romanesc, imaginile surprinse de paparazzii Spynews.ro demonstreaza ca a ramas la fel. Chiar și atunci cand mananca! Iata care este preparatul care a facut-o sa se simta in largul…

- Teodora Stoica nu are fițe de vedeta! Paparazzii celui mai tare site de știri mondene din Romania, SpyNews.ro, au surprins-o pe fiica lui Mihai Stoica in timp ce a ieșit la o cafenea din București, intr-o companie extrem de placuta. Imaginile dovedesc ca fiica fostului fotbalist e sociabila și fara…

- Bella Santiago s-a casatorit cu Nicolae Ionuț Grigore ieri, 26 mai. Cantareața și soțul ei au stralucit la eveniment și le-au oferit invitaților mai multe surprize pe toata durata zilei și a serii. Ieri, inca de la primele ore ale dimineții, Bella Santiago a trait emoții puternice. La locuința ei și…

- Nu mai este un secret pentru nimeni faptul ca Dan Nicorescu umbla doar cu mașini de lux și merge doar in locuri exclusiviste. Ei bine, noi avem dovada ca milionarul „invarte” banii, dar cu rabdarea nu sta prea bine și spunem asta pentru ca paparazzii Spynews.ro, site-ul numarul 1 de știri mondene din…

- Miorita Videanu, apariție rafinata! Paparazzii celui mai tare site de știri mondene din Romania, SpyNews.ro, au surprins-o pe soția lui Adriean Videanu pe strazile din București, in timp ce cobora din bolidul de lux pe care il deține, pentru a merge la o clinica din Capitala, acolo unde a petrecut aproximativ…

- Petruț Florescu este doar pe rasfaț, iar noi avem dovada clara in acest sens. Spunem asta pentru ca paparazzii celui mai tare site de știri mondene din Romania, Spynews.ro, au fost pe „urmele” lui și l-au surprins in ipostaze cu adevarat rare. Iata in ce loc exclusivist a fost filmat fiul afaceristului…

- Kira Hagi are mare grija de felul in care arata! Paparazzii celui mai tare site de știri mondene din Romania, SpyNews.ro, au surprins imagini rare cu fiica lui Gheorghe Hagi pe strazile din București. Ce face actrița in timpul liber și cum profita de orele pe care le petrece departe de platourile de…

- In plina zi, Florin Salam și Roxana Dobre au facut cateva gesturi emoționante in public. Avem dovada ca cei doi soți au un suflet mare, dupa ce paparazzii celui mai tare site de știri mondene din Romania, Spynews.ro, au fost pe „urmele” lor. Iata cum au fost surprinși aceștia pe strazile din București,…