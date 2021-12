Stiri pe aceeasi tema

- Petru Roman se poate intoarce in funcția de primar al orașului Deta, dupa ce instanța a anulat ordinul fostului prefect de Timiș, Zoltan Nemeth, prin care a fost eliberat din funcție. In plus, Roman trebuie sa incaseze salariul din momentul in care mandatul lui a incetat pana cand va prelua din nou…

- Candidatul Partidului Socialiștilor la funcția de primar al municipiului Balți, Alexandr Nesterovschi, a anunțat ca boicoteaza turul doi de scrutin ce urmeaza sa aiba loc pe 19 decembrie curent. Acesta a scris pe pagina sa de Facebook. Nesterovschi, situat al patrulea în preferințele…

- Tmp de sapte sezoane a strunit vedetele și le-a pus la treaba pentru a da o mana de ajutor celor aflați la nevoie, iar incepand din 6 decembrie, Nea Marin revine la Antena 1 cu un nou sezon al emisiunii „Poftiti pe la noi: Poftiti prin tara!”, ce va fi difuzat in fiecare luni, marti si miercuri, de…

- Politia Lugoj are un nou comandant incepand de joi. Cristian Garbovan se intoarce la Lugoj dupa mai bine de patru ani petrecuti la comanda politiei din Faget. Garbovan s-a mai aflat la conducerea politiei Lugoj cand a ocupat functia de adjunct al comandantului politistilor lugojeni. Seful IPJ Timis,…

- „Administrația Viziteu & USR/PNL, un an pierdut pentru Bacau si bacauani!”, a concluzionat PSD Bacau, la un an de mandat al noii administrații. Un an pierdut pentru oras si locuitorii sai, in care – in loc sa „recreeze” Bacaul,... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Partidul „ȘOR” a desemnat-o pe Marina Tauber in calitate de candidat pentru funcția de primar al orașului Balți. Parlamentarul a depus, cu puțin timp in urma, actele pentru inregistrarea in cursa electorala. Intr-o declarație facuta presei, Tauber a declarat ca orașul Balți are un potențial uriaș și…

