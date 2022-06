Stiri pe aceeasi tema

- In urma cu o luna, Nicole Cherry a facut marele pas din viața sa și s-a casatorit cu soțul ei, Florin. Cei doi au ajuns in fața ofițerului de stare civila, acolo unde au spus DA și unde au devenit soț și soție. Cantareața a decis sa renunțe la numele ei de familie și sa-l ia pe cel al partenerului.

- Deputații PSRM acuza guvernarea de neprofesionalism și nedorința de a gestiona situația de pe piața carburanților și din economie in general. In acest context, Vlad Batrincea și Petru Burduja cer lichidarea Agenției Naționale pentru Reglementare in Energetica și trecerea competențelor acesteia catre…

- Deputații PSRM, Vlad Batrincea și Grigore Novac, au intrat in izolatorul de detenție, in care se afla ex-președintele țarii, Igor Dodon. Anunțul a fost facut de catre deputatul socialist Vladimir Odnostalco, in timpul protestului din fața Direcției de Poliției. Parlamentarul a mai declarat ca procurorul…

- Cel putin 10 persoane au fost ucise sambata intr-un magazin alimentar din Buffalo, statul New York (nord-estul Statelor Unite), in timp ce un barbat inarmat a deschis focul, a informat cotidianul local The Buffalo News, citand surse din politie, relateaza AFP. „Zece persoane au fost ucise de un barbat…

- Un magazin din Campeni vindea haine de firma contrafacute. Cat costau hainele și cum le-au descoperit polițiștii Polițiștii din Alba au efecutat sambata, 3o aprilie, o acțiune de control la mai multe societați comerciale din Campeni. La un magazin aceștia au descoperit mai multe haine care aveau pareau…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski l-a indemnat pe liderul american Joe Biden sa viziteze Ucraina si a reiterat faptul ca nu este dispus sa cedeze teritoriu in estul tarii pentru a pune capat razboiului cu Rusia, informeaza The Guardian. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Ce truc trebuie sa folosești ca sa vezi daca branza pe care ai cumparat-o din magazin are amidon. Diferența fața de branza de casa. Pe Tik Tok circula numeroase trucuri, iar unul dintre ele iți arata cum sa faci diferența intre o branza de țara și una din magazin. Un studiu ANPC facut cu cațiva […]…

- Daca ai un magazin online, este foarte important sa acorzi o atenție deosebita ambalarii coletelor, astfel incat produsele sa ajunga in siguranța la destinatari. Altfel spus, expedierea coletelor reprezinta o munca de echipa, care intrunește eforturile firmei care comercializeaza produse, dar și pe…