Stiri pe aceeasi tema

- Asociația Bastionul din Timișoara continua transformarea Casei Maghiare. Dupa restaurarea fațadei și amenajarea primelor spații din interior a venit randul inaugurarii unui magazin cu produse „Hungarikum” - o marca inregistrata acordata de Ministerul Agriculturii din Ungaria

- Un magazin cu produse autentice ungurești, cea mai mare parte dintre acestea aduse din Ungaria, dar și din zona Ardealului, este acum deschis pentru timișoreni. Casa Maghiara, frumoasa cladire recuperata de comunitatea acestei naționalitați, la Timișoara, are acum la parter Ambrozy Delicatess & Cafe!.…

- Locuitorii din cartierul Inel II, Constanta, se pot bucura de noul hipermarket Kaufland, care s a deschis in aceasta dimineata pentru publicul larg. Situat pe strada Ion Roata nr. 3, noul magazin s a deschis pentru public incepand de joi, 22 februarie si va functiona zilnic, intre orele 07:30 22:00…

- Potrivit celor de la USR Timiș, intr-un episod recent, Nicolae Robu a dat dovada inca o data de „lipsa de curaj și dorința de dialog”. Acesta nu a vrut sa ii adreseze nici macar o intrebare primarului Timișoarei, Dominic Fritz.

- Un magazin cu detergenți a fost deschis la Judecatoria Chișinau. Despre aceasta a scris juristul Alexandru Tanase, care a menționat ca nu a mai vazut așa ceva. „Cum s-ar zice, la noi ca la nimeni! La parterul Judecatorie Chișinau a fost deschis un magazin de detergenți, lichid de spalat vasele, șampon…

- A fost transmisa spre validare la ANAP documentația pentru construcția Variantei de Ocolire Timișoara Vest! Viitoarea noua ruta (13,9 km), care face parte din rețeaua TEN-T Centrala, va realiza conexiunea rutiera intre DN Centura Timișoara și Varianta Ocolitoare Timișoara Sud (in execuție) și va sprijini…

- Coniac, Prosecco, carne de vita, creveți, fructe…toate aceste produse ar fi putut constitui o cina perfecta de weekend pentru doi tineri din Dej. In schimb, ei s-au ales cu cate un dosar penal, dupa ce au furat produsele dintr-un hipermarket din Bistrița. Doi tineri de 27, respectiv 29 de ani, cu domiciliul…

- Timisoreanul Alfred Simonis, președintele PSD Timiș si presedinte interimar al Camerei Deputatilor, solicita mutarea de urgența a penitenciarului din zona centrala a Timișoarei. El vine si cu o solutie in acest sens. Timișoara este singurul oraș din Romania in care penitenciarul este amplasat in zona…