- Pe locul 7 in clasament, dar la egalitate de puncte cu echipa de pe pozitia a sasea, ultimul care duce in play off, Farul Constanta se afla in cautarea celei de a treia victorii la rand.Incepe o noua etapa din sezonul regular al Superligii 2023 2024, runda a 20 a, care programeaza vineri, 15 decembrie…

- Echipa FC Voluntari a invins sambata seara, in deplasare, scor 2-1, fornatia Rapid Bucuresti. Intr-un meci din etapa a 19-a a Superligii. Este a patra infrangere stagionala pentru giulesteni, potrivit news.ro.In minutul 45 un suporter rapidist a avut probleme de sanatate si au intervenit medicii…

- FC Voluntari a terminat la egalitate cu Petrolul Ploiesti, 0-0, vineri seara, pe teren propriu, intr-un meci din etapa a 18-a a Superligii de fotbal. Gazdele au ratat ocazii de gol prin Doru Andrei (21, 72), Igor Armas (46, 80), Nicolae Carnat (80), in timp ce Gheorghe Grozav a irosit cea mai mare…

- Universitatea Cluj a terminat la egalitate cu Petrolul Ploiesti, 0-0, sambata, pe Cluj Arena, intr-un meci din etapa a 16-a a Superligii de fotbal.Fiecare echipa si-a creat doua ocazii bune de gol, ''U'' prin Ianis Stoica (15) si Daniel Popa (27), iar Petrolul, prin Alexandru Musi (56) si Ismael…

- Sepsi OSK Sfantu Gheorghe a terminat la egalitate cu Rapid Bucuresti, 0-0, vineri seara, pe teren propriu, intr-un meci din etapa a 16-a a Superligii de fotbal.Meciul a fost unul echilibrat, cu ocazii de ambele parti, dar cea mai mare a fost ratata de congolezul Juvhel Tsoumou, care a trimis in transversala,…

- Petrolul Ploiesti a smuls egalul cu FCSB, 2-2 (0-1), sambata seara, pe Stadionul ''Ilie Oana'', intr-un meci din etapa a 14-a a Superligii de fotbal. FCSB a avut 2-0, prin golurile marcate de Damjan Djokovic (2), dupa o eroare a lui Jair, si de Alexandru Baluta (49), dupa o minge sutata in transversala…

- Formațiile UTA Arad și Rapid București se intalnesc, vineri seara, de la ora 20.00, in primul meci din cea de-a 13-a etapa a Superligii de fotbal. Runda va continua sambata, 21 octombrie, cu partidele AFC Hermannstadt-Dinamo București (ora 17.00) și Farul Constanța-Universitatea Cluj (ora 21.45). Duminica,…

- CFR Cluj a invins-o pe Petrolul Ploiesti cu scorul de 1-0 (1-0), luni seara, pe teren propriu, intr-un meci din etapa a 9-a a Superligii de fotbal.Unicul gol al partidei a fost inscris de congolezul Durel Avounou (12), clujenii urcand pe locul secund dupa acest succes.CFR a mai avut o ocazie mare, in…