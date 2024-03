Stiri pe aceeasi tema

- Petrolul Ploiești a emis un comunicat oficial prin care i-a raspuns lui Emil Boc, primarul din Cluj-Napoca, dupa ce acesta i-a acuzat pe „lupi” ca nu și-ar fi aparat corect șansele in meciul cu Sepsi, scor 1-2, in runda #30 din Superliga. U Cluj a fost eliminata din play-off intr-un mod dramatic. Clujenii…

- Petrolul Ploiesti a invins-o dramatic pe Politehnica Iasi, cu scorul de 2-1 (0-1), vineri seara, pe teren propriu, in primul meci din etapa a 26-a a Superligii de fotbal. Oaspetii au deschis scorul prin fundasul Rares Ispas (30), in urma unui corner, dar Petrolul a egalat dupa pauza, prin Alexandru…

- Lukas Zima (30 de ani), portarul Petrolului va deveni tata. Simona Pechal, iubita acestuia, a facut anunțul. Petrolul Ploiești a fost invinsa de CFR, scor 1-2, in runda #24 din Superliga. Simona Pechal a facut public marele eveniment din viața celor doi chiar la meciul de pe Ilie Oana. Aceasta a fost…

- Petrolul Ploiesti a invins sambata seara, pe teren propriu, scor 1-0, gruparea bucuresteana Dinamo, intr-un meci contand pentru etapa a 22-a din Superliga. Petrolul a avut prima ocazie a meciului, in minutul 20, prin Doua, care a fost blocat de portarul Golubovic. La cealalta poarta, Lukas…

- FC Petrolul Ploiesti si jucatorul Billel Omrani (30 ani) au ajuns la un acord privind incetarea relatiilor contractuale.Atacantul francez facea parte din lotul echipei Petrolul din septembrie 2023, bifand 5 aparitii in Superliga, si doua prezente in Cupa Romaniei. In varsta de 30 de ani, Omrani…

- Fanii Petrolului Ploiești, ocupanta locului 10 din Superliga, au primit o veste foarte buna din partea capitanului echipei, Valentin Țicu. Fundașul stanga a confirmat la revenirea in Romania din cantonamentul din Turcia ca i-a auzit pe antrenorul Florin Parvu și pe președintele Claudiu Tudor discutand…

- Conducerea Petrolului Ploiești a pastrat discreția in privința venirii foarte probabile a lui Serhan Cetinsaya ca finanțator al „lupilor galbeni” chiar și fața de proprii jucatori. Valentin Țicu, fundaș stanga și capitan al ocupantei locului 10 din Superliga, a dezvaluit ca el și coechipierii sai au…

- Inca doua zile și FC Petrolul Ploiești incheie un an intreg in care a combatut in primul eșalon, denumit acum SuperLiga. Dupa ce au promovat la 11 ani distanța fața de consemnarea statistica precedenta de același gen, „lupii” – ma rog, dintre cei de-atunci plus alții, veniți ulterior – s-au menținut…