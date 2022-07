Petrolul, în „Top 20“ academii Ediția 2022 a proiectului clasificarii academiilor de copii și juniori, cea de-a patra, aduna un total de 50 de cluburi participante in competițiile de juniori FRF. Dintre acestea, 6 reprezinta premiere in sistemul de clasificare din acest an. Din județul nostru, doar doua cluburi – Petrolul și Petrosport- au mai participat la procesul de clasificare, Astra (care avea echipele de juniori in Ploiești) și CSM Ploiești ieșind din ”calcule”. Clasamentul este condus, ca și in 2021, de Farul Constanța. Pe locul secund a urcat AFK Csikszereda, iar pe locul al treilea se situeaza FCSB. Toate cele trei… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

Sursa articol si foto: ziarulprahova.ro

Stiri pe aceeasi tema

- FRF a prezentat astazi ierarhia academiilor din Romania. Ediția 2022 a proiectului clasificarii academiilor de copii și juniori, cea de-a patra, aduna un total de 50 de cluburi participante in competițiile de juniori FRF . Dintre acestea, 6 reprezinta premiere in sistemul de clasificare din acest an.…

- ”Holcim Romania a achizitionat General Beton Romania, jucator local din piata producerii si comercializarii de betoane, tranzactia primind aprobarea autoritatii de concurenta din Romania”, a anuntat compania. General Beton Romania S.R.L este unul dintre cei mai mari jucatori locali din piata producerii…

- Holcim Romania a achiziționat General Beton Romania, unul dintre cei mai importanți jucatori locali din piața producerii și comercializarii de betoane, tranzacția primind aprobarea autoritații de concurența din Romania. Holcim cauta in permanența oportunitați de creștere, iar cu fiecare investiție iși…

- Liga I, play-off (VIII): Farul – FC Voluntari 1-1 (1-0). Ciobotariu ('33-autogol) . Droppa ('74): FC Arges - CFR Cluj 0-6 (0-4). Paun ('2), Deac ('20), Manea ('37), Debeljuh ('45, '60), Petrila ('87); CSU Craiova – FCSB 0-1 (0-0).Mamut ('87-cu calcaiul). Clasament: 1. CFR - 51 p; 2, FCSB-49 p; 3.…

- Tehnicianul echipei CFR Cluj, Dan Petrescu, a declarat sambata seara, dupa meciul cu FC Arges, scor 6-0, ca desi scorul este unul foarte bun, au existat greseli facute de formatia sa, potriivt news.ro“Nu cred ca am mai obtinut victorie cu 6-0. Chiar daca scorul arata bine spre foarte bine, n-a fost…

- Ministrul Sportului, Eduard Novak, a afirmat, ieri, intr-o postare in social media, ca regreta neintelegerea produsa in procesul de redenumire a salii de gimnastica de la Deva, subliniind ca Daniela Silivas este perfect indreptatita sa dea numele sau acestui loc si va face toate demersurile in acest…