Petrolul, fără antrenor - Viorel Moldovan și-a dat demisia ​Petrolul Ploiești a ramas fara tehnician dupa ce Viorel Moldovan a cerut luni rezilierea contractului. Fara antrenor, gruparea de pe Ilie Oana pare tot mai departe de Play-off, ocupând locul 10 cu o singura etapa înaintea finalului sezonului regulat.



Clubul a anunțat desparțirea de Moldovan prin intermediul unui comunicat postat pe site-ul oficial.



Redam comunicatul:



&"Colaborarea dintre FC Petrolul Ploiești și antrenorul principal Viorel Moldovan s-a încheiat astazi. Tehnicianul a solicitat rezilierea contractului pe cale amiabila, desparțirea de formația… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Antrenorul Viorel Moldovan a demisionat de la conducerea tehnica a echipei FC Petrolul, dupa ce formatia ploiesteana a ramas doar cu sanse teoretice la play-off-ul Ligii a II-a, potrivit news.ro. "Colaborarea dintre FC Petrolul Ploiesti si antrenorul principal Viorel Moldovan s-a incheiat…

- Bogdan Oprea, purtatorul de cuvant al Ministerului Sanatații, a demisionat din funcție. Informația a fost confirmata chiar de el, dupa ce in presa au aparut diverse informații despre aceasta decizie. Oprea nu a ținut sa spuna și care au fost motivele demisiei, insa a avut cuvinte frumoase despre Vlad…

- Concordia Chiajna a terminat la egalitate cu Petrolul Ploiesti, 0-0, joi seara, pe teren propriu, in prima partida din etapa a 19-a a Ligii a II-a de fotbal, noteaza news.ro. Cele doua echipe s-au anulat reciproc intr-un joc tern, cu putine realizari si nicio ocazie mare de gol. Concordia, echipa…

- Tehnicianul de la SCM Rm. Valcea crede ca echipei lui i-a convenit intotdeauna postura de outsider. ”Noi jucam fara presiune, dar avem ambiția și determinarea de a elimina CSM” Dubla istorica dintre SCM Rm. Valcea și CSM București aprinde spiritele odata cu apropierea primului meci. Meciurile starnesc…

- Intrebarile de genul “Cand incepem competițiile?“ sau “Cand se modifica ordinul comun MTS/MS din septembrie 2020, respectiv Protocolul sanitar de desfașurare a competițiilor ?“ raman, deocamdata, fara raspuns concret! In cateva zile, va trece un an de la ultimul meci cu spectatori in Romania (care,…

- Ion Cristoiu avertizeaza ca relaxarea restrictiilor din Romania privind pandemia, in timp ce in Occident se intampla tocmai invers, vine pe fondul viziunii idilice a presedintului, care in loc sa admita ca ne furam caciula singuri si sa ia masuri evita orice implicare pentru a nu avea dureri de cap.…

- Daca miercuri, 6 ianuarie, de la ora 15.00, Viorel Moldovan și staff-ul lui – din componența caruia preparatorul Stelian Isac (foto, in stanga, alaturi de antrenorul principal) a fost… „șeful zilei” – au condus primul antrenament al Petrolului, unul de ordin fizic, din 2021, pe arena Ilie Oana, acolo…

- Guvernul Cițu a fost investit prin votul Parlamentului, dupa o zi de audieri și dezbateri in plen. Dezbaterile au fost unele aprinse, cu huiduieli și replici dure intre Opoziție și Putere. Miniștrii noului Cabinet vor depune astazi juramantul. Peste 500.000 de decese in aceasta regiune! Locul unde coronavirusul…