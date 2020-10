Stiri pe aceeasi tema

- FC Petrolul Ploiesti si-a completat compartimentul portarilor, dupa ce a ajuns la un acord cu internationalul bulgar Georgi Kitanov. Fotbalistul a semnat un contract valabil pana la finalul acestei stagiuni, cu clauza de prelungire in eventualitatea promovarii, informeaza site-ul oficial al prahovenilor,…

- Partida dintre Petrolul și CSM Slatina, contand pentru etapa cu numarul 7 a ligii secunde, a fost amanata din cauza duelului Romania - Austria, din Liga Națiunilor. FRF vrea sa protejeze gazonul de pe arena „Ilie Oana”. Petrolul Ploiești merge sambata, de la ora 11:00, la Targu Jiu, pentru partida cu…

- Petrolul a adus inca un jucator, ieri, ultimul venit fiind tanarul Razvan Bogdan Matiș (19 ani). Acesta va evolua, pana la finele acestui sezon, la FC Petrolul Ploiești, fiind imprumutat de la gruparea de prim-eșalon Viitorul Constanța, care este proprietarul jucatorului! Nascut in 2001, Matiș este…

- Brazilianul Patrick Oliveira Da Silva (24 de ani) este ultimul jucator inregimentat de Foresta Suceava in vederea viitorului sezon al Ligii a III-a. Patrick evolueaza pe postul de mijlocaș ofensiv, la fel ca mult mai celebrul sau var, Eric de Oliveira, care s-a facut cunoscut in Romania dupa ce a ...

- Ionuț Stroe, ministrul Sportului, a declarat , duminica condițiile pentru intoarcerea suporterilor in tribunele stadioanelor din țara. Stroe a spus la Realitatea Plus ca suporterii vor putea sa-și susțina favoriții de pe stadioane abia dupa ce numarul de imbolnaviri la nivel național va scadea semnificativ.„Deocamdata…

- Dupa o vacanța scurta, din cauza unei pauze competiționale ca niciodata de comprimata, de vina fiind, desigur, pandemia de coronavirus, de marți, 1 septembrie 2020, de la ora 19.30, va debuta in noua ediție a campionatului Ligii a II-a de fotbal și FC Petrolul Ploiești. Coincidența, ultima adversara…

- Hermannstadt l-a transferat pe Luca Florica (17 ani), fundaș stanga venit de la echipa U19 a lui SC Amiens, din Franța. Dupa o perioada de mai bine de un an și jumatate petrecuta in Franța, Florica s-a intors in Romania, fiind convins de proiectul lui Hermannstadt. Component al echipei naționale U17…

- Descentralizarea crizei sanitare a fost necesara de la inceput, insa modul de funcționare al Romaniei este unul care a pus și pune interesul celor din funcții inaintea intereselor cetațenilor. Intrarea in carantina a unor spitale, cartiere sau localitați nu impunea automat blocarea țarii, așa cum s-a…