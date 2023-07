Petrolul ajută Chindia Formația care a jucat ultimele sezoane la Ploiești, dar a retrogradat exact cand a inaugurat stadionul din Targoviște, Chindia, incearca o revenire rapida in Liga I, cu o noua conducere și o echipa schimbata in mare masura. Printre ”ajutoarele” primite de targovișteni se regasesc și doi jucatori petroliști, un fotbalist cu statutul de „Under” și unul senior – consacrat. Astfel, dupa ce l-a imprumutat pe Boțogan, mijlocaș nascut in anul 2004, la Chindia, clubul Petrolul a ajuns la un acord cu jucatorul Robert Moldoveanu, privind incetarea raporturilor contractuale, destinația acestuia fiind tot… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

