- Plecarea lui Andre Duarte (26 de ani), unul dintre cei mai buni fundași centrali din ediția trecuta a SuperLigii, a dereglat rau defensiva formației FCU Craiova. Dupa 11 etape scurse din sezonul regulat, trupa din Banie are a doua cea mai penetrabila aparare din campionat, 22 de goluri primite, cu unul…

- Kyros Vassaras, șeful CCA, a analizat fazele controversate din ultimele etape ale Superligii. Șeful arbitrilor a admis doua greșeli majore in runda cu numarul 9, in Farul - FCSB, 0-1, și in CFR Cluj - Petrolul, 1-0. Meciul cu cele mai multe faze la limita a fost cel dintre CFR Cluj și Petrolul, scor…

- Fostul antrenor al celor de la CS Universitatea Craiova, Eugen Neagoe (56 de ani), a analizat infrangerea suferita de gruparea din Banie in fața celor de la FCSB, scor 0-3, in runda cu numarul 8 din Superliga. CS Universitatea Craiova a pierdut ultimele doua meciuri din campionat, 0-2 la Ovidiu cu…

- S a stabilit programul etapei a opta a Superligii, editia 2023 2024, in care campioana Romaniei, Farul Constanta locul 10, cu 6 puncte, dar cu un meci in minus , va juca in deplasare cu FCU 1948 Craiova locul 11, cu 6 puncte .Partida a fost programata duminica, 3 septembrie 2023, de la ora 21.30.In…

- SuperLiga este locul unde pasiunea, ambiția și spiritul competiției se contopesc in dueluri electrizante. Sezonul actual al SuperLigii ne aduce un scenariu neașteptat: Petrolul, echipa ce a avut un start nesigur, acum se prezinta drept una dintre formațiile in forma. Astfel, vine inevitabila intrebarea:…

- Victor Niculescu, fostul mare fotbalist al Universitații Craiova din anii '70, campion cu Știința in 1974, a vorbit, intr-una dintre rarele sale apariții publice, despre ultimele evenimente petrecute in Banie: revenirea lui Laurențiu Reghecampf, piesele lipsa din echipa și plecarea gloriilor Carțu și…

- Universitatea Craiova a incheiat laegalitate, scor 0-0, partida cu Oțelul Galați, din etapa a 2-a a Superligii, iar asta a produs multa rumoare in Banie. Suporterii au parasit stadionul „Ion Oblemenco“ profund dezamagiți, nu inainte de a-i fluiera pe jucatorii. De isprava cu nou promovata Oțelul a fost…