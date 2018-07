Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele ucrainean Petro Porosenko a declarat sambata ca influenta Bisericii Ortodoxe subordonata Patriarhiei Moscovei, care numara milioane de credinciosi in Ucraina, constituie o „amenintare directa la securitatea nationala” a tarii sale.

- Presedintele ucrainean Petro Porosenko a declarat sambata ca influenta Bisericii Ortodoxe subordonata Patriarhiei Moscovei, care numara milioane de credinciosi in Ucraina, constituie o „amenintare directa la securitatea nationala” a tarii sale.

- Presedintele ucrainean Petro Porosenko a declarat sambata ca influenta Bisericii Ortodoxe subordonata Patriarhiei Moscovei, care numara milioane de credinciosi in Ucraina, constituie o „amenintare directa la securitatea nationala” a tarii sale.

- Presedintele ucrainean Petro Porosenko a declarat sambata ca influenta Bisericii Ortodoxe subordonata Patriarhiei Moscovei, care numara milioane de credinciosi in Ucraina, constituie o "amenintare directa la securitatea nationala" a tarii sale, informeaza AFP. "Consider ca este absolut…

- Presedintele SUA, Donald Trump, a discutat cu omologul sau din Rusia, Vladimir Putin, despre posibilitatea organizarii unui referendum in regiunile separatiste din estul Ucrainei, dezvaluie ambasadorul rus la Washington, Anatoli Antonov.

- Presedintele rus Vladimir Putin a prelungit cu 18 luni interdictia privind importurile de produse alimentare din Occident, dupa ce Uniunea Europeana (UE) si-a prelungit sanctiunile largi si punitie impuse Rusiei din cauza actiunilor Moscovei in Ucraina, relateaza The Associated Press. Putin mentine,…

- Presedintele ucrainean Petro Poroshenko a semnat un ordin pentru a pune in practica o decizie de a extinde sanctiunile asupra companiilor si entitatilor din Rusia, a anuntat Consiliul National de Securitate si Aparare al Ucrainei, scrie Reuters.

- Bulgaria si Ucraina vor sa construiasca o autostrada intre Odesa si Varna, care sa treaca prin Romania, a anuntat, pe Facebook , presedintele Ucrainei, Petro Poroshenko, in urma intalnirii cu prim-ministrul Bulgariei, Boyko Borisov.