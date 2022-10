Petrecerea de pe piața imobiliară europeană se apropie de sfârșit Noul sediu londonez al Deutsche Bank a fost o proprietate ravnita in luna februarie. Potențialii cumparatori au vrut sa puna pe masa aproape un miliard de lire sterline. Apoi, Rusia a invadat Ucraina. Prețurile la energie și alimente au crescut vertiginos, iar bancile centrale au inasprit fraiele politicii monetare mai brusc decat o facusera in […] The post Petrecerea de pe piața imobiliara europeana se apropie de sfarșit first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

