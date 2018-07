Stiri pe aceeasi tema

- Laura Cosoi recunoaște ca situația s-a complicat, dupa ce a ajuns acasa. "In prima zi cand am ajuns acasa eram epuizata. Nu dormisem aproape deloc si mancasem pe sponci. Insa am avut noroc ca m-a ajutat Cosmin. Am facut cu schimbul, ne-am sprijinit unul pe altul si, pana la urma, cred ca toti…

- Laura Cosoi, probleme dupa ce a nascut. Actrița a povestit pe blogul personal, cum s-a schimbat viața ei și a soțului acesteia, dupa venirea pe lume a Ritei. De asemenea, vedeta recunoaște ca situația s-a complicat, dupa ce a ajuns acasa. “In prima zi cand am ajuns acasa eram epuizata. Nu dormisem aproape…

- Este zi de sErbEtoare in familia Simonei Gherghe! AstEzi, REzvan SEndulescu, sotul ei, implinexte o frumoasE varstE, axa cE prezentatoarea TV i-a scris un mesaj pe retelele de socializare.

- Abia reintoarsa acasa dupa nasterea micutei sale, vedeta a postat primele instantanee din noua sa viata de mamica. Laura Cosoi si sotul sau, Cosmin Curticapean, sunt absolut extaziati de venirea pe lume a fiicei lor. Practic, povestea lor de iubire si-a gasit acum implinirea in acest prunc, care le-a…

- Ce a facut Laura Cosoi in primele zile dupa nastere Laura Cosoi a devenit saptamana trecuta mamica, aducand pe lume o fetita. Micuta va purta numele Rita. Iata ce povesteste vedeta despre primele zile de dupa nastere, cum a ajutat-o sotul ei, Cosmin, si ce emotii au coplesit-o in aceasta perioada speciala.…

- Laura Cosoi a explicat de ce a ales sa ii puna fetitei ei numele Rita. Actrița și fiica ei au fost externate din spital, joi, 14 iunie. Vedeta a postat un mesaj pe blogul personal, unde a impartașit bucuria cu prietenii ei virtuali. Laura Cosoi a nascut luni, 11 iunie , o fetița perfect sanatoasa. Micuța…

- Adrian Enache a implinit marti varsta de 42 de ani, dar se simte ca la 25. Artistul xi-a sErbEtorit ziua de naxtere pe terenul de fotbal, alEturi de colegii de la Nationala de Fotbal a Artixtilor.

- Laura Cosoi este insErcinatE xi abia axteaptE sE-xi strangE fetita in brate. Actrita trEiexte o perioadE frumoasE, de care orice mEmicE se bucurE, mai ales cE xtie cE puiul ei este protejat in burticE.