Petrecere cu arme de vânătoare la o aniversare. Şapte persoane au fost rănite Incidentul armat s-a petrecut cu ocazia unei aniversari, miercuri seara, in cartierul Neuhof din Strasbourg si a fost provocat de doua familii care au inceput sa se certe dupa ce consumasera bauturi alcolice, a informat Prefectura din Bas-Rhin. Scandalul dintre cele doua familii are la baza o istorie a rivalitatii care a degenerat cu ocazia acestui eveniment intr-un camp de lupta armata, soldat cu impuscaturi cu arme de vanatoare. Scandalul s-a petrecut catre ora locala 20:00. Sapte persoane au fost ranite usor. Sase dintre ele au fost aduse la spital, iar alta a primit ingrijiri… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

