Proteste anuntate sambata in Bucuresti, Cluj si Brasov! „Ordonanta 13 revine! Toti in Piata!”

Noi proteste sunt anuntate pe Facebook sambata seara, in Bucuresti si Brasov, pentru apararea statului de drept, dupa ce Liviu Dragnea a anuntat ca nu demisioneza din functiile detinute in Parlament si in Partidul… [citeste mai departe]