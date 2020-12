Stiri pe aceeasi tema

- Alexandru Rafila, propus de PSD pentru functia de prim-ministru si reprezentantul Romaniei la Organizatia Mondiala a Sanatatii, a confirmat, joi seara, la Subiectiv, ca este infectat cu COVID-19. “Ma simt bine, sunt in izolare la domiciliu. S-a confirmat infectia si in cazul meu. Asta este situatia.…

- Amendamentul depus de PSD in Parlament, astfel incat piețele aflate in spații inchise, a caror funcționare a fost suspendata temporar de Guvern ca masura de prevenire a raspandirii COVID-19, sa iși poata relua activitatea in orice spații. Amendamentul a trecut de Comisia de Buget și Comisia de Agricultura.…

- Nelu Tataru, a explicat, luni seara, la B1 Tv, cum va funcționa, incepand de miercuri, un program informatizat realizat de STS, la cererea ministerului pe care il conduce, și care va articula toate instituțiile implicate in gestionarea pandemiei din Romania. Ministrul a explicat ca softul a fost deja…

- Politia Romana, alaturi de Politia Locala, intensifica activitatile de verificare a respectarii normelor privind combaterea COVID-19, a declarat, marti, purtatorul de cuvant al IGPR, Georgian Dragan, care a precizat ca si politisti in civil vor efectua verificari in acest sens, relateaza Agerpres. “Suntem…

- Ministrul sanatatii, Nelu Tataru, sustine ca, daca cetatenii respecta normele de prevenire a infectarii cu noul coronavirus, atunci situatia s-ar putea stabiliza pe un plafon cu aproximativ 2.000 de cazuri pe zi, dar daca aceste reguli nu vor fi respectate, atunci vom inregistra o crestere progresiva…

- Președintele SUA a fost infectat cel mai probabil in timpul unei calatorii la bordul Air Force One, spre prima dezbatere cu contracandidatul sau, Joe Biden, alaturi de unul dintre cei mai apropiați consilieri, diagnosticat, marți, cu Covid-19, scrie presa americana. Consilierul lui Trump, dar și mai…

- Chirurgul Mircea Beuran s-a infectat cu COVID-19, iar in prezent este internat la Institutul ”Matei Balș” din București, conform antena3.ro. Forma de infectare cu COVID a chirurgului nu este una ușoara, el nu este intubat, dar primește oxigen, aceasta procedura fiind folosita pentru mulți dintre pacienții…

- Ștefan Cramarciuc, primarul comunei Satu Mare din judetul Suceava, a fost internat chiar in ziua alegerilor la Secția de Boli Infecțioase a Spitalului Municipal Radauți, dupa ce a fost confirmat cu Covid-19, conform antena3.ro. In varsta de 69 de ani, primarul a fost internat duminica dimineața, chiar…