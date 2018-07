Stiri pe aceeasi tema

- Miscarea Romania Impreuna (RO+) i-a cerut ministrului Agriculturii, Petre Daea, sa demisioneze din functie, dupa ce acesta a spus ca porcii infestati cu pesta porcina africana sunt ucisi ca la Auschwitz. Formatiunea acuza faptul ca este "inadmisibil ca un ministru al Guvernului Romaniei sa compare incinerarea…

- Miscarea Romania Impreuna (RO+) i-a cerut miercuri ministrului Agriculturii, Petre Daea, sa demisioneze din functie, dupa ce acesta a spus ca porcii infestati cu pesta porcina africana sunt ucisi ca la Auschwitz. Formatiunea acuza faptul ca este „inadmisibil ca un ministru al Guvernului Romaniei sa…

- Ministrul Agriculturii, Petre Daea, comite o gafa majora in direct. Acesta a comparat sacrificarea porcilor afectati de virusul pestei cu uciderea evreilor din lagarul de la Auschwitz, in timpul celui de-Al Doilea Razboi Mondial.

- Miscarea Romania Impreuna ii cere ministrului Agriculturii, Petre Daea, sa demisioneze de urgenta dupa "declaratia incalificabila prin care a comparat incinerarea porcilor cu Holocaustul". "Este inadmisibil ca un ministru al Guvernului Romaniei sa compare incinerarea porcilor cu Holocaustul, o tragedie…

- Ministrul Agriculturii, Petre Daea, comite o gafa majora in direct. Acesta a comparat sacrificarea porcilor afectati de virusul pestei cu uciderea evreilor din lagarul de la Auschwitz, in timpul celui de-Al Doilea Razboi Mondial."Virusul ar fi și in alt complex (din Tulcea - n.r.) care inseamna…

- Mișcarea Romania Impreuna a reacționat dupa adoptarea in Parlament a modificarilor aduse Codurilor Penale. Mesajul postat de liderul mișcarii, Dacian Cioloș, spune ca parlamentarii nu au facut altceva decat sa consfințeasca masacrarea Codului penal, totul in favoarea infractorilor. Mișcarea Romania…

- Ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, sustine ca Pilonul II de pensii private nu va fi suspendat din luna iulie a acestui an, asa cum prevede proiectul de lege privind reglementarea pensiilor administrate privat publicataduminica pe site-ul Guvernului Romaniei. Vasilescu a precizat, la Antena…

- Petre Daea a reușit sa atinga culmea agriculturii! Nu, nu e gluma. Prezent pe camp pentru a discuta despre probleme legate de agricultura, ministrul Agriculturii, Petre Daea, a fost prins intr-un moment in care aspersorul facea ce știa mai bine: uda. Totul intr-un interviu pentru Antena 1. Daca reporterul…