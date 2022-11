Stiri pe aceeasi tema

- Bucureștiul ar putea avea un tren metropolitan care sa ocoleasca orașul dar sa și opreasca in mai multe puncte din interiorul Capitalei. Propunerea a fost deja adoptata de Consiliul de Administratie al CFR, pe 13 octombrie, și este supusa astazi votului consilierilor generali. Protocolul de colaborare…

- La ora actuala, una dintre mai mari organizații județene ale PSD este in centrul unui scandal uriaș. O hotarare recenta a Adunarii Generale a Acționarilor de la compania CFR Calatori a turnat gaz peste foc in PSD. Pe data de 18 octombrie 2022, cei doi reprezentanți ai Ministerului Transporturilor și…

- Membrii cabinetului britanic vor avea prima intalnire cu Regele Charles al III-lea sambata, la doar cateva zile dupa ce premierul Liz Truss a format noul guvern, transmite dpa. Principalii ministri vor lua parte la Consiliul de Ascensiune, care se va desfasura la Palatul St James din Londra, unde Charles…

- Daca Adrian Chesnoiu, predecesorul lui Petre Daea la Ministerul Agriculturii, susținea, nu cu mult timp in urma, ca in organigrama instituției nu este nevoie de mai mult de patru secretari de stat și un secretar general, iata ca șeful actual este de alta parere. A marit la șase numarul secretarilor…

- Cancelarul german Olaf Scholz a sprijinit decizia ministrului economiei Robert Habeck (Verzii) de a mentine in stand-by doua din ultimele trei centrale nucleare ale Germaniei, in loc de a le oferi o prelungire generala a duratei de viata, asa cum cer unele voci din coalitia sa de guvernare, transmite…

- Ministrul Petre Daea a avut, la sediul MADR, o intalnire de lucru cu reprezentantii constructorilor pentru obiectivele de investitii din domeniul irigatiilor, aflate in diverse stadii de executie, precum si cu beneficiarii directi, respectiv fermierii, membri ai Organizatiilor Utilizatorilor de Apa…

- Bulgaria, dar și Romania risca sa primeasca o noua lovitura in incercarea de a reduce dependența de gazele rusești: legatura de gaze cu Grecia s-ar putea sa nu functioneze nici in octombrie, dupa cum a informat postul public de radio de la Sofia (BNR). Punerea in exploatare a interconectorului cu Grecia…