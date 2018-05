Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Viorica Dancila, ministrul Agriculturii, Petre Daea și președintele Consiliului Județean, Marian Oprișan au participat, ieri, la punerea in funcțiune a Stației de Repompare 5 Haret care va asigura apa pentru irigații din canalul Siret-Baragan. In prezent…

- Premierul Viorica Dancila a declarat ca agricultura este un domeniu strategic pentru Romania, dar nu se poate vorbi de eficienta si competitivitate in acest sector fara un sistem de irigatii bine pus la punct. Ea participat, alaturi de ministrul Agriculturii, Petre Daea, si presedintele…

- Miliarde de euro din fonduri europene sunt aproape de a fi pierdute de Romania. Avertismentul vine din partea deputatului PNL de Suceava Ioan Balan, care spune ca acest dezastru financiar trebuie atribuit incompetentei Guvernelor Dragnea si a agendei ascunse a PSD-ALDE.„Romanii trebuie sa ...

- Productia agricola este una dintre cele mai bune din UE, dar recoltele nu pot fi consumate din cauza efectivului redus de animale, astfel ca Romania este „rupta din punct de vedere agricol, structural”, iar „drumul corect este zootehnizarea tarii”, a declarat joi ministrul Agriculturii, Petre Daea.

- Romania are doilea cel mai mare deficit de cont curent din Uniunea Europeana, dupa Marea Britanie, iar dupa iesirea acesteia din UE va avea cel mai mare deficit raportat la PIB, urmand sa fie cel mai expus stat european in cazul declansarii unei crize internationale, a declarat, miercuri, economistul-sef…

- Romania isi propune sa acceseze in acest an 3,2 miliarde de euro de la Uniunea Europeana pentru agricultura, fata de 3,3 miliarde de euro anul trecut, insa procedurile greoaie ii descurajeaza pe potentialii beneficiari, a declarat, luni, ministrul de resort, Petre Daea, in cadrul unei conferinte de…

- Intentia Romaniei de a spori finantarea in Republica Moldova este laudabila, dar nu schimba deocamdata prea mult lucrurile in Moldova. Romania nu se poate duce cu forta sa privatizeze in Republica Moldova, considera Armand Gosu, istoric, expert in spatiul post-sovietic. “La Chisinau, Moldova e condusa…

- Administratiile locale din Romania pot accesa fonduri europene, prin Programul WiFi4EU, lansat de Uniunea Europeana (UE), pentru instalarea unor puncte de acces public si gratuit la internet Wi-Fi, se arata intr-un comunicat de presa al Autoritatii Nationale pentru Administrare si ...