- Fotbalistul echipei CFR Cluj, Michael Pereira, a declarat, intr-un interviu publicat pe canalul oficial de YouTube al clubului, ca in 2021 isi doreste ca totul sa revina la normal deoarece virusul COVID-19 a facut mult rau in acest an. "In 2021 imi doresc ca toata lumea sa poata…

- Olivia Petrescu, conferentiar in Departamentul de Limbi Moderne Aplicate a Facultatii de Litere din UBB Cluj este unul dintre putinii romani care l-au cunoscut personal pe Diego Armando Maradona.

- Daniel Stanciu, președintele lui U Cluj, e revoltat fiindca echipa lui a pierdut la „masa verde” meciul cu Farul. Banuiește ca dobrogenii nu au facut tot ce era posibil ca sa joace, ci au profitat de regulament și au luat punctele. ...

- RADP Cluj a demarat operațiunea de ridicare de pe trotuare și alte spații publice a trotinetelor electrice care produc disconfort șoferilor și pietonilor, adica mai pe romanește au fost abandonate. Regulamentul de utilizare a trotinetelor permite ridicarea a acestora de pe domendiul public și returnarea…

- "In Romania e foarte ușor sa discreditezi pe oricine. Nu sunt impotriva maștii și a niciunei masuri coerente. Virusul nu te omoara așa... nu e letal. Cred ca trebuie sa lamurim lucrurile. Uniunea Europeana e un eșec dupa parerea mea. Cand a fost acum sa inchidem, am inchis fiecare pentru țara noastra.…

- Vasile Dancu, președintele Consiliului Național al PSD, spune ca fostul șef al LPF, Dumitru Dragomir, ii poarta ranchiuna, din cauza ca il crede vinovat pentru nevalidarea sa in functia de consilier local in București. Dumitru Dragomir, fostul sef al LPF, a declarat ca oamenii politici Vasile Dancu,…

- Manifestare anosta la Carei de Ziua Armatei Romane! Formala. Este pentru prima data cand Imnul de Stat nu se canta de catre militarii aflați pe platoul din fața Monumentului Ostașului Roman de la Carei ci rasuna doar la difuzoare. Din partea Guvernului a participat Ministrul Apararii Naționale iar din…

- Intr-o postare pe pagina sa de pe o rețea sociala, Dorin Lojigan, primarul din Campia Turzii, județul Cluj, a explicat ca el, soția și fiica lui s-au infectat cu coronavirus, dupa ce un membru al familiei fusese deja despistat pozitiv. ”Urmare a faptului ca un membru al familiei mele a fost confirmat…