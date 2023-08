Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Agriculturii incalca legile Uniunii Europene si pune in pericol siguranta polenizatorilor si cetatenilor printr-o noua aprobare a pesticidelor neonicotinoide, atrag atentia activistii de mediu, reprezentantii asociatiilor apicole si ai fermierilor mici si mijlocii din Romania.Potrivit…

- In Ungaria, mancarea a devenit atat de scumpa și de greu de gasit incat mulți oameni considera ca merita sa vina cu mașina pana in Romania pentru a face cumparaturi importante. Turismul transfrontalier de cumparaturi are loc in ciuda faptului ca prețurile alimentelor au crescut semnificativ și in Romania…

- AirConnect (Romania) renunța la zborurile comerciale regulate de pe rutele București – Sibiu și București – Targu Mureș. Compania aeriana romaneasca a anulat in ultimele luni patru rute, iar in saptamanile ce urmeaza va renunța la alte doua rute regulate, scriu cei de la boardingpass.ro. Potrivit sursei…

- Hoții din Cluj au spart vestiarul fotbaliștilor italieni și le-au furat ghetele. 4 perechi au disparut in timpul meciului disputat in Romania pe Cluj Arena, in timpul Campionatului european de tineret. Hoții, a caror identitate nu este cunoscuta, ar fi profitat de faptul ca vestiarele nu au fost incuiate.…

- Comitetul National pentru Situatii de Urgenta a aprobat hotararea privind incetarea starii de risc epidemiologic si biologic generata de pandemia de COVID-19. In aceste condiții inceteaza functionarea spitalelor/sectiilor dedicate pacientilor cu COVID-19, a centrelor de evaluare COVID-19, nu se vor…

- Ultima zi de festival are in program mai multe filme documentare despre viața animalelor salbatice urmate de discuții cu specialiști in conservarea naturii din Romania. De la ora 18,00, la Centrul Cultural Reduta este programata Gala de inchidere a festivalului prin premierea celor mai frumoase fotografii…

- Cea mai mare organizație din Romania din domeniul serviciilor de terapie specifice persoanelor diagnosticate cu Tulburare de Spectru Autist se extinde in județul Mureș, in urma unui parteneriat cu Asociația Pro Autism. Astfel, incepand din luna mai, specialiștii Asociației Help Autism vor coordona servicii…