- Lungimea drumurilor publice din Romania totaliza 86.338 kilometri (km), la finele anului 2022, din care aproape jumatate erau modernizate, in timp ce calea ferata se intindea pe 10.615 km, din care 56,2% fiind reprezentate de cai principale, reiese din datele Institutului National de Statistica (INS),…

- Cea mai mare parte a țarii se afla sub alerte de vreme rea pana sambata, in prag de Florii. Dupa 24 de ore de vreme extrema, problemele au aparut in toata țara. Copacii doborați de vant au avariat mașini, iar șoselele au fost blocate de stratul de zapada de cațiva centimetri. Mai multe curse aeriene…

- USR a depus in Parlament un proiect de lege prin care victimele violentei domestice ar putea beneficia de asistenta juridica gratuita pe tot parcursul procesului, iar durata maxima a ordinului de protectie ar putea fi extinsa la un an. „Statistica din Romania este infioratoare! Aproape 500 de femei…

- Masinile Google Street View revin de marti pe soselele din Romania, pentru a actualiza imaginile din peste o suta de localitati si drumurile aferente acestora, anunța Google intr-un comunicat de presa transmis luni. „Masinile Google Street View se intorc in Romania primavara aceasta. In urmatoarele…

- Cinci cutremure au avut loc, luni dimineata, in decurs de doua ore in zona seismica Vrancea. Conform datelor Institutului National pentru Fizica Pamantului, primul cutremur, care a fost si cel mai puternic, avand o magnitudine de 4,5, s-a produs la ora 3:26, la adancimea de 20 de km. Celelalte trei…

- Europarlamentarul REPER, Dacian Ciolos, sustine ca Romania are sanse sa adere rapid la spatiul Schengen, cu conditia ca presedintele Klaus Iohannis si Guvernul Ciuca sa faca un plan de negociere. „Din punctul meu de vedere, ar fi sanse sa aderam la Schengen si pana in vara, sub presedintia suedeza…