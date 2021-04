Stiri pe aceeasi tema

- CFR Calatori a anunțat luni ca va introduce legaturi cu trenuri directe din țara spre litoral in minivacanța de Paște. De asemenea, compania suplimenteaza cu vagoane trenurile catre cele mai solicitate destinații. Astfel, in perioada 30 aprilie – 4 mai, CFR Calatori va asigura, in plus fata de trenurile…

- Peste 100 de hoteluri urmeaza sa primeasca primii turisti in minivacanta de Pasti si 1 mai. Hotelurile se vor redeschide cu respectarea restrictiilor din vreme de pandemie, care prevad functionarea la o capacitate de cazare de 70%, servirea meselor pe terase, dezinfectarea si igienizarea tuturor spatiilor,…

- Unitatile de cazare din statiunile autohtone de la Marea Neagra se pregatesc pentru deschiderea oficiala a sezonului estival la data de 1 Mai, care, in acest an, coincide cu sarbatorile pascale, peste 100 de hoteluri urmand sa primeasca primii turisti in aceasta minivacanta, anunta Litoralulromanesc.ro.

- Se anunța vești excelente pentru romani, odata cu minivacanța de Paște și de 1 mai. Este vorba despre o discuție pe care autoritațile o au in vedere pentru cei care vor sa petreaca concediul la mare sau cei care vor sa mearga la biserica, la slujba de Inviere. Vești bune pentru romani in minivacanța…

- “In ceea ce priveste petrecerile din cluburi, sigur ca in aceasta perioada aceasta activitate este restrictionata si avem, in functie de indicele la mia de locuitori, stim pana la ce ora avem permisa deplasarea in noaptea de Inviere, aceste unitati economice nu sunt deschise. Ele nu pot functiona. Ne…

- Circulația in noaptea de Inviere va fi permisa pana la ora 5.00, iar magazinele vor ramane deschise pana la ora 20.00 vineri, inainte de Paște, propune premierul Florin Cițu CNSU. „Propuneri importante pe care le transmit astazi CNSU – pentru cei care vor merge la slujba de Paște, circulația pe timpul…