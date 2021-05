Peste jumătate dintre salariați ar demisiona dacă nu li s-ar oferi flexibilitate după pandemie (studiu EY) ​Noua din zece angajați își doresc flexibilitate în alegerea locului de unde muncesc și a programului de munca. Daca ar putea opta, peste jumatate (54%) dintre respondenții angajați ar alege un programul de lucru flexibil, în timp ce pentru 40% ar prima flexibilitatea în privința locului din care muncesc, conform studiului EY &"Work Reimagined Employee Survey. În medie, angajații și-ar dori sa lucreze în regim de telemunca între doua și trei zile dupa încheierea pandemiei. Odata cu relaxarea restricțiilor sanitare din țarile lor, 22% ar prefera sa… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Toti angajatii din Arabia Saudita trebuie sa fie vaccinati anti-Covid pentru a putea merge la munca, au anunțat vineri, autoritațile. Masura se refera atat la angajații din domeniul public, cat și la cei din sectorul privat. „Vaccinarea impotriva noului coronavirus va fi conditia obligatorie pentru…

- Furtul a avut loc, potrivit informațiilor noastre, de la punctul de lucru al societații comerciale situat in comuna Barzava. Din anul 2019, de la firma au fost sustrase materiale de construcții și zeci tone de fier, grilaje metalice și schele metalice.

- Nici nu s-a domolit pe deplin scandalul iscat in urma refuzului primariei aradene de a cumpara cladirea teatrului vechi din Arad, monument istoric care adapostește intre zidurile sale o sumdenie de povești din istoria orașului, ca primarul Calin Bibarț aduce un nou afront culturii aradene, care pune…

- Primarul Sectorului 3, Robert Negoița, crede ca decalarea programului poate fi o masura buna in contextul situației epidemiologice actuale din Capitala, dar spune ca inchiderea școlilor ar fi ultimul lucru la care autoritațile trebuie sa se gandeasca. Robert Negoița a declarat, la RFI, incepe…

- Ungaria poate incepe prima etapa de relaxare a restricțiilor odata cu vaccinarea a inca unui milion de cetațeni, a declarat vineri premierul Viktor Orban. „Exista șanse mari sa avem o vara fara restricții”, a declarat Orban pentru radioul public, adaugand ca spitalele reușesc sa faca fața…

- Angajații ar putea avea dreptul de a nu fi deranjați de șefi și de colegi in afara programului. Vor putea refuza astfel ca in timpul liber sa raspunda la telefoane și la emailuri in interes de serviciu.

- Sondajul BestJobs a fost realizat in perioada 15 februarie - 10 martie 2021, pe un esantion de 1.240 de utilizatori de internet. Sub 5% dintre respondenti au declarat ca isi doresc sa lucreze in propria companie, iar 7% sunt indecisi. Pentru opt din zece respondenti, stabilitatea locului de munca…

- Romanii au cheltuit in 2020 pe vacantele in afara tarii 2,6 miliarde de euro, jumatate fata de suma cheltuita in 2019. Romanii au cheltuit anul trecut pe vacantele in afara tarii circa 2,6 miliarde euro, jumatate fata de suma cheltuita in 2019, conform datelor Bancii Natio­nale a Romaniei.…