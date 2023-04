Stiri pe aceeasi tema

- Peste 500 de kilograme de tutun pentru narghilea, expediat pe ruta Turcia-Irak-Romania pentru o societate din Capitala, care figura in acte ca fiind odorizant auto, au fost confiscate pe Aeroportul Otopeni.Politistii de frontiera aflați pe Aeroportul Henri Coanda fac cercetari cu privire la un transport…

- Un accident moto a avut loc in cursul zilei de sambata, 25 Martie 2023, ora 07:10, pe Șoseaua Olteniței din municipiul București. Din primele informații, accidentul s-a produs in zona Orașelul Copiilor. Un autoturism a intrat in coliziune cu o motocicleta, iar in urma impactului, conducatorul motocicletei…

- In data de 20.02.2023, inspectorii vamali din cadrul Biroului Vamal de Frontiera Zimnicea – Direcția Regionala Vamala Craiova, impreuna cu polițiștii de frontiera, au descoperit in semiremorca unui ansamblu rutier, ascunse prin metoda capac, o cantitate considerabila de țigarete, pasta de tutun aromatizata…

- Premierul Nicolae Ciuca a evitat sa se poziționeze fața de decizia ANI referitoare la primarul general al Capitalei, Nicușor Dan și transmite ca este o decizie a filialei PNL București. El amintește ca liberalii din Capitala i-au transmis edilului o lista cu zece obiective. Fii la curent cu…

- Inspectorii vamali din cadrul Biroului Vamal de Frontiera Albița – Direcția Regionala Vamala Iași, ca urmare a controlului vamal amanunțit efectuat asupra unui autoturism inmatriculat in Bulgaria, au descoperit ascunse in vederea sustragerii acestora de la vamuire, 610 pachete a cate 40 grame de tutun…

- Un șofer de microbuz a fost prins in Punctul de Trecere a Frontierei Albița cu 24,4 kilograme de tutun de narghilea ascunse in bagaje, microbuz și o saltea, tutun pe care șoferul intenționa sa il transporte la Vaslui pentru o petrecere privata, scrie Vremea Noua.

- La primele ore ale dimineții, polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice Argeș, sub coordonarea Parchetului de pe langa Tribunalul Argeș, au efectuat 14 percheziții domiciliare, la sediul unei societați comerciale și la locuințele unor persoane banuite de constituirea unui grup…