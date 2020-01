Stiri pe aceeasi tema

- Milioane de rusi temerari au facut duminica traditionala baie in apele inghetate pentru a marca Botezul Domnului in raul Iordan, sarbatorit de biserica ortodoxa rusa pe rit vechi. Credinciosii au plonjat in apele inghetate, ritual care, potrivit traditiei, intareste trupul si purifica sufletul. In total,…

- Milioane de rusi temerari au facut duminica traditionala baie in apele inghetate pentru a celebra Botezul Domnului in raul Iordan, sarbatorit de biserica ortodoxa rusa pe rit vechi, informeaza DPA, citata de Agerpres.Credinciosi, dar nu numai acestia, au plonjat in apele inghetate, ritual care, potrivit…

- Boboteaza cum este numita in popor sau Botezul Domnului este una din cele 12 sarbatori Imparatești și anume sarbatoarea care comemoreaza momentul Botezului Domnului de catre Ioan Botezatorul in apele raului Iordan.

- „In vremea aceea a venit Iisus din Galileea la Iordan, catre Ioan, ca sa fie botezat de el. Ioan insa Il oprea, zicand: Eu am trebuința sa fiu botezat de Tine, și Tu vii la mine? Și raspunzand, Iisus a zis catre el: Lasa acum, ca așa se cuvine noua sa implinim toata dreptatea. Atunci L-a ...

- Creștinii celebreaza Botezul Domnului, in amintirea zilei cand Mantuitorul a fost botezat, in raul Iordan, de proorocul Ioan si cand Sfanta Treime s-a aratat lumii pentru prima data. In ziua de Boboteaza are loc sfintirea apelor.

- Crestinii ortodocsi sarbatoresc astazi Boboteaza, sau Botezul Domnului, fiind cea de-a doua sarbatoare importanta de la inceputul de an calendaristic. De asemenea, conform calendarului Iulian, sau „pe stil vechi" cum mai este cunoscut, astazi este ajunul Craciunului. Iesenii care doresc sa participe…

- In 6 ianuarie, creștinii sarbatoresc Boboteaza sau Botezul Domnului, moment cu semnificații importante. Reprezinta botezul in apa Iordanului a Mantuitorului Iisus Hristos de catre Sfantul Ioan Botezatorul. In ajunul si in ziua de Boboteaza, in toate bisericile ortodoxe se sfinteste agheasma cea mare.…

- Botezul Domnului sau Boboteaza este praznuit de crestini, in fiecare an, in data de 6 ianuarie. Sarbatoarea reprezinta botezul in apa Iordanului a Mantuitorului Iisus Hristos de catre Sfantul Ioan Botezatorul. In ajunul și in ziua de Boboteaza, in toate bisericile ortodoxe se sfințesc apele. La varsta…