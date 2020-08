Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Ludovic Orban afirma, intr-un mesaj transmis sambata, cu ocazia Zilei Marinei Romane si a Fortelor Navale Romane, ca ii asigura pe marinari „de sprijin din partea Guvernului si de acum inainte, pentru a continua restructurarea pe baze moderne a marinei romane, atat cea civila, cat si cea militara,…

- Luptatorii moldoveni de stil greco-roman nu au parte de vacanta de vara! Dupa o perioada in care au fost nevoiti sa se antreneze individual din cauza pandemiei de COVID-19, in aceste zile sportivii efectueaza un cantonamentul in judetul Caraș-Severin din Romania.

- Hunedoara se afla printre cele mai ofertante judete din Romania in ce priveste destinatiile turistice, insa multe dintre ele se afla la capatul unor drumuri care ii fac pe oaspetii lor sa nu isi mai doreasca sa le viziteze.

- Conf. Dr. Calin Pop, medic primar cardiolog, seful secției de Cardiologie din cadrul Spitalului Județean ”Dr. Constantin Opriș” din Baia Mare susține ca bolile cardiovasculare reprezinta principala cauza de mortalitate la nivel mondial, iar Romania ocupa un nedorit loc fruntaș (poziția a treia) in topul…

- Executivul a aprobat in ședința de astazi, 16 iunie, repartizarea sumei de 31.269.000 de lei din transferuri de la bugetul de stat catre bugetele locale, prevazuta in bugetul Ministerului Educației și Cercetarii pe anul 2020, pentru lucrari de amenajare a grupurilor sanitare și asigurarea cu utilitați…

- Ministrul de Externe, Bogdan Aurescu, spune ca Romania este interesata sa iasa din logica provocarilor si a confruntarii si propune crearea premiselor conturarii unei relatii romano-ungara constructive, civilizate, moderne, pragmatice, europene. Aurescu afirma ca, in pofida momentelor tensionate din…

- Transalpina, soseaua aflata la cea mai mare altitudine din Romania, a fost deschisa pentru circulatia auto. La aproape 2000 de metri altitudine, inca nu a venit primavara. Stratul de zapada este inca destul de mare, chiar si in zona drumului.