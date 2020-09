Stiri pe aceeasi tema

- Eurostat anunța cea mai mare scadere a numarului de angajați in UE din 1995, de cand publica datele. Romania, intre statele cu cele mai puține concedieri, din cauza pandemiei Numarul angajatilor a scazut, in trimestrul doi, cu 2,7% in cele 27 de state membre ale UE si cu 2,9% in zona euro, comparativ…

- Comparativ, preturile la locuinte au inregistrat o crestere trimestriala de 1,2- in Uniunea Europeana si de 0,9- in zona euro. In randul statelor membre, cele mai mari cresteri trimestriale ale preturilor la locuinte au fost raportate in Portugalia (4,9-), Estonia (4,8-), Slovacia (4-), Luxemburg (3,8-),…

- Criza nu se simte pe piața imobiliara. Romania, intre țarile UE cu cele mai mari creșteri de prețuri la locuințe, in primul trimestru Preturile locuintelor din Romania au urcat cu 3,3% in primul trimestru din 2020, comparativ cu precedentele trei luni, aceasta fiind a sasea mare crestere inregistrata…

- Țara din UE in care aproape jumatate din populație este de origine straina. Cați straini traiesc in Romania Statul UE cu cel mai ridicat procentaj de cetateni straini in 2019 era Luxemburg (47% din totalul populatiei), in timp ce acestia reprezentau sub 1% din totalul populatiei in Polonia si Romania,…

- Direcția Sanitara-Veterinara Argeș informeaza ca a fost confirmat un nou caz de pesta porcina africana la mistreți, in fondul de vanatoare 19 Campulung. De la inceputul acestui an, in Europa, pe langa țara noastra au fost diagnosticate focare de PPA in: Bulgaria, Ucraina, Belgia, Estonia, Ungaria, Italia,…

- Pesta porcina africana evolueaza in prezent in 150 de localitați din 24 de județe, cu un numar de 272 de focare (dintre care 5 focare in exploatații comerciale). In alte 16 județe au fost diagnosticate doar cazuri la mistreți, anunța ANSVSA. In intervalul 11 – 17.06.2020 au fost inregistrate 10 focare…

- Romania trece pe locul cinci in UE la cea mai ridicata rata a inflatiei, dupa luni de zile pe primul loc, cu cele mai mari scumpiri Rata anuala a inflatiei in zona euro a coborat pana la 0,1% in luna mai 2020, de la 0,3% in luna aprilie 2020, in timp ce in Uniunea Europeana a scazut pana la 0,6%, de…

- Romania, intre țarile din UE cu cele mai puține locuri de munca vacante și cu cele mai mari costuri cu angajații, inainte de declanșarea crizei Rata locurilor de munca vacante in primul trimestru a fost de 1,9%, atat in Uniunea Europeana cat si zona euro, arata datele publicate marti de Eurostat. Statele…