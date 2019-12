Peste 90 de persoane au murit într-un atac cu o mașină capcană în Somalia Peste 90 de oameni și-au pierdut viața, sambata, in Mogadiscio,capitala Somaliei, dupa ce o mașina-capcana a explodat intr-o zona extrem deaglomerata a orașului. Cifra oficiala a deceselor anunțata de autoritați este de 73, dar un parlamentar somalez a declarat ca numarul morților depașește 90, doar ca nu au fost recuperate toate cadavrele, scrie BBC News.Directorul spitalului Medina din capitala somaleza a anunțatca 73 de cadavre au fost recuperate și alte 54 de persoane au fost ranite șiprimesc ingrijiri medicale. Atentatul nu a fost revendicat deocamdata.Martorii au descris pentru instituțiile… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

