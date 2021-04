Peste 88.000 de oameni s-au vaccinat în ultimele 24 de ore în România! Câte reacții adverse au fost înregistrate 61.642 de persoane au fost vaccinate cu prima doza, iar 27.242 de persoane au trecut prin rapel.De la inceputul campaniei de vaccinare, pe 27 decembrie 2020, au fost administrate 4.395.865 de doze unui numar de 2.737.514 de persoane, dintre care 1.079.163 au primit o doza si 1.658.351 si pe cea de-a doua.Totodata, de la inceputul campaniei de vaccinare s-au inregistrat 13.128 de reactii adverse la vaccinurile Pfizer, Moderna si AstraZeneca, 1.346 de tip local si 11.782 de tip general.CNCAV mentioneaza ca 133 de reactii adverse sunt in curs de investigare. Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

