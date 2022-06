Peste 800 de kilograme de cocaină, descoperite în lăzi cu banane în Cehia. Un caz similar a avut loc în România anul trecut Poliția ceha a anunțat ca a confiscat 840 de kilograme de cocaina, in valoare estimata la 81 de milioane de euro, dupa ce stupefiantul a fost descoperit de angajații unor supermarketuri in lazi cu banane, relateaza AFP. Personalul acestor supermarketuri situate in doua orașe cehe, Jicin și Rychnov nad Kneznou (nord), a alertat poliția dupa […] The post Peste 800 de kilograme de cocaina, descoperite in lazi cu banane in Cehia. Un caz similar a avut loc in Romania anul trecut appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

