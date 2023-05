Stiri pe aceeasi tema

- Peste 80 de oficiali nationali si europeni responsabili de lupta impotriva antisemitismului, reprezentanti ai comunitatilor evreiesti si ai organizatiilor internationale vin la BucurestiPotrivit unui comunicat al Guvernului Romaniei, Bucurestiul va gazdui, in perioada 2 4 mai 2023, lucrarile celei de…

- Rusia desfașoara acțiuni hibride impotriva cetațenilor Republicii Moldova dar și impotriva cetațenilor Romaniei, avertizeaza premierul Nicolae Ciuca. Șeful Guvernului Romaniei a lansat acest avertisment in mesajul transmis in cinstea aniversarii SRI. Mesajul a fost publicat de Guvernul Romaniei la data…

- Secretarul de stat din Ministerul Transporturilor Ionel Scriosteanu, da asigurari ca Ucraina va inceta absolut orice forma de dragare pe Canalul Bistroe. “Vestea buna este ca Ucraina și-a asumat ca va inceta orice forma de dragaj pe Chilia și pe Bistroe și am stabilit impreuna cu delegația Comisiei…

- Guvernul Romaniei pregatește transferarea rețelei de spitale aflate in coordonarea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii catre autoritațile locale, pentru ca aceste servicii sa fie aduse cat mai aproape de nevoile comunitații. In acest sens, premierul Nicolae-Ionel Ciuca s-a intalnit, la Palatul…

- Ministrul Cercetarii, Inovarii si Digitalizarii, Sebastian Burduja, a declarat, miercuri, ca evalueaza „cu toate instituțiile implicate” interzicerea aplicatiei TikTok pentru institutii din Romania, in contextul deciziei Comisiei Europene de interzicere a aplicatiei pe toate dispozitivele electronice…

- A trecut un an de cand Rusia a invadat Ucraina, iar in semn de solidaritate , Palatul Victoria va fi iluminat in aceasta seara in culorile drapelului ucrainean. ”Se implineste un an de cand vecinii nostri ucraineni traiesc cosmarul agresiunii militare pe care Rusia a declansat-o nejustificat si care…

- Eurodeputații și parlamentarii „Euronest” au adoptat la Chișinau o rezoluție prin care cer Comisiei Europene și Consiliului UE sa faca demersurile necesare pentru inceperea negocierilor de aderare cu Republica Moldova și Ucraina pana la finalul acestui an.

- Guvernul a aprobat, prin hotarare, deschiderea punctului international de trecere a frontierei de stat cu Republica Moldova, Bumbata – Leova, precum si infiintarea Punctului Vamal de Frontiera Bumbata, a anuntat, miercuri, purtatorul de cuvant al Executivului, Dan Carbunaru. Carbunaru a precizat ca…