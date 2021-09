Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Sanatatii, Ioana Mihaila, a anuntat miercuri, intr-o conferinta de presa, ca peste 70 de copii infectati cu noul coronavirus sunt internati in sectii de terapie intensiva, unii dintre acestia cu forme “deosebit de severe”, altii cu forme moderate si “relativ usoare”. “Ieri, numarul de copii…

- In ultimul an, mai multe echipe franceze și internaționale au realizat un studiu care demonstreaza ca prin intermediul proteinei interferon, care servește ca mesager intre celulele sistemului imunitar și blocheaza replicarea unui virus, ar putea identifica subiecții deosebit de contagioși și cei…

- Ministrul Sanatatii, Ioana Mihaila, a anuntat, marti, ca a solicitat reprezentantilor Directiilor de sanatate publica numarul centralizat de paturi maxim disponibil in unitatile sanitare din fiecare regiune.

- 13 copii cu varste cuprinse intre 11 și 18 ani și un supraveghetor, care au fost in ultimele doua saptamani intr-o tabara din comuna Ighiu, au fost depistați pozitiv cu coronavirus.Toate celelalte 13 cazuri au fost alocate altor județe din țara (Suceava, București, Argeș) intrucat in urma anchetelor…

