Peste 8 milioane de numere de telefon portate între reţele Peste 8 milioane de numere de telefon au fost transferate intre rețelele de telefonie fixa și mobila din Romania in cei 13 ani de cand a fost lansat serviciul de portabilitate, care ofera utilizatorilor libertatea de a-și alege cea mai potrivita oferta pastrandu-și numarul de telefon. Astfel, potrivit datelor ANCOM, in 2021 au fost portate aproape 850.000 de numere de telefon, 95% dintre ele fiind de telefonie mobila. Mai exact, de la 21 octombrie 2008, cand a fost lansat serviciul de portabilitate, s-au portat in total 8.132.871 de numere de telefon, dintre care 7.176.619 sunt numere de telefonie… Citeste articolul mai departe pe agro-business.ro…

