Doar doi din zece intreprinzatori sustin amnistia fiscala, cu toate ca peste 44% ar avea un interes personal in declararea voluntara a veniturilor nefiscalizate, declarat, luni, Florin Jianu, presedintele Consiliului National pentru Intreprinderi Private Mici si Mijlocii din Romania (CNIPMMR). "Până în prezent, nu am văzut vreo formă clară de proiect, dar am auzit mai multe declaraţii publice ale reprezentanţilor Guvernului. Au apărut declaraţii conform cărora se ştergeau datorii atât pentru persoane fizice cât şi pentru…