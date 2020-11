Peste 700 de cazuri COVID19 înregistrate la Cluj și 5 decese în ultimele 24 de ore

În ultimele 24 de ore s-au înregistrat 734 de cazuri COVID-19 în județul Cluj, iar rata de incidența a urcat la 7,64 la mia de locuitori. Din numprul total de cazuri înregistrate astazi, 58 dintre ele au fost peroane care au fost gasite pozitive, deși au mai fost infectate cu virusului COVID-19.

Clujul este pe locul doi, dupa București , la numarul de cazuri coronavirus înregistrate în ultimele 24 de ore. Bucureștiul a înregistrat 1.473 de cazuri COVID-19. Situația epidemiologica în județul… Citeste articolul mai departe pe monitorulcj.ro…

Sursa articol si foto: monitorulcj.ro Situația epidemiologica în județul…

