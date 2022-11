Stiri pe aceeasi tema

- Peste 700 de cadavre au fost descoperite in zonele din regiunea Harkov, regiunea Donetk si regiunea Herson, iar 90% dintre victime sunt civili, a declarat procurorul general al Ucrainei, Andrii Kostin, informeaza ukrinform.net, citat de news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Președintele rus Vladimir Putin a ordonat, miercuri, instaurarea legii marțiale in patru teritorii ucrainene Donețk, Lugansk, Kerson și Zaporojie, anexate in luna septembrie de Moscova, transmite Europe 1. Vladimir Putin a anunțat aceasta masura in cadrul unei reuniuni a Consiliului sau de securitate,…

- Ministerul rus al Apararii a declarat duminica ca fortele sale au respins eforturile trupelor ucrainene de a avansa in regiunile Donetk, Herson si Mykolaiv, provocand ceea ce a descris drept pierderi semnificative impotriva inamicului, transmite Reuters. Rapoartele de pe campul de lupta nu au putut…

- Forțele armate ucrainene au eliberat peste 600 de așezari de sub ocupația rusa in ultima luna, inclusiv 75 din regiunea Herson, a transmis Ministerul ucrainean pentru reintegrarea teritoriilor ocupate temporar, transmite The Guardian. Aproximativ 502 așezari au fost eliberate in nord-estul regiunii…

- Kremlinul a anuntat vineri ca va considera atacurile asupra oricaror parti din regiunile Ucrainei pe care urmeaza sa le anexeze in cursul zilei drept acte de agresiune impotriva Rusiei insesi, transmite Reuters. Purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, le-a mai transmis reporterilor ca Rusia…

- Administrațiile de ocupație din Donețk, Lugansk, Herson și Zaporojie au anunțat ca organizeaza referendumuri pentru alipirea la Rusia. Consultarile populare vor incepe vineri, in ziua in care se implinesc șapte luni de razboi in Ucraina. Se vor incheia pe 27 septembrie. Moscova susține inițiativa, insa…

- Luni, 12 septembrie, Ucraina a anuntat noi succese militare, spunand ca a ajuns la frontiera cu Rusia si ca a eliberat intr-o luna echivalentul unui teritoriu care are de sapte ori suprafata Kievului de sub controlul rușilor, care a raspuns bombardand unele zone recucerite de fortele armate ucrainene,…

- In șase luni de conflict, aproape 30.000 de crime de razboi au fost semnalate in Ucraina, potrivit autoritaților. Curtea Penala Internaționala ancheteaza, transmite Euronews. Unsprezece sicrie aliniate, in fața unei gropi abia sapate, iar in interior, necunoscuți. Aceasta inmormantare de la 11 augus…