- Un numar de 420 de cadre medicale din regiunea Lombardia, Italia, au primit scrisori din partea autoritaților sanitare in care li s-a comunicat ca sunt suspendate din activitate pentru ca nu s-au vaccinat anti-COVID-19, scrie cotidianul Corriere della Sera , citat de Agerpres și HotNews.ro . In aceasta…

- Subsecretarul de stat pentru sanatate, Andrea Costa, a vorbit, n urma cu cateva zile, despre acest subiect: "Pe de alta parte, atunci cand am introdus vaccinarea obligatorie pentru personalul nostru sanitar, am pornit de aici, din dorința de a ne proteja persoanele in varsta și pe cele mai fragile.…

- Ministrul Sanatații afirma zilele trecute ca pacienții au dreptul sa fie tratați de cineva care NU-i pune in peircol. Astfel, angajații spitalelor care NU sunt vaccinați vor avea obligația de a se testa periodic. Pe banii lor. Prima etapa de vaccinare anti-COVID s-a adresat celor din prima linie in…