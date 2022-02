Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin 76 de pompieri militari si voluntari au intervenit sambata pentru stingerea a opt incendii produse pe raza mai multor localitati din judetul Botosani, au anuntat reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta. Potrivit acestora, incendiile au avut loc pe raza localitatilor Bodeasa,…

- Peste 220 de hectare de teren din judetul Vrancea au fost afectate de incendiile de vegetatie uscata in luna ianuarie a anului in curs, a informat, marti, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Vrancea, potrivit Agerpres. "La nivelul judetului Vrancea, numai in luna ianuarie a anului…

- In județul Vaslui, au fost distruse circa 30 de hectare de vegetatie uscata, in noaptea de sambata spre duminica, in urma a doua incendii produse in zona de competenta a Sectiei de Pompieri Husi din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Vaslui. Incendiile s-a produs in comunele Stanilesti…

- La fața locului au intervenit de urgența pompierii cu trei autospeciale de stingere cu apa și spuma. Hala, aparatura și materialele s-au facut scrum, dupa ce flacarile s-au extins rapid in tot service-ul situat in satul Costi.A ars o hala cu destinația de reparații și intreținere auto cu o suprafața…

- Mai multe familii sunt afectate de un incendiu violent izbucnit joi la pranz in Constanța. Flacarile s-au extins la 7 baraci din zona.Pompierii militari de la Inspectoratul pentru Situații de Urgența „Dobrogea” au fost solicitați sa intervina joi, 2 decembrie, pentru un incendiu izbucnit la o baraca,…

- Un barbat in varsta de 42 de ani din localitatea Rediu- comuna Rauseni si-a pierdut viata intr-un incendiu care i-a mistuit locuinta, a anuntat, miercuri, purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Botosani, Dorina Lupu. La 112 au sunat vecinii barbatului, care au vazut…