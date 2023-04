Stiri pe aceeasi tema

- A inceput oficial minivacanta de 1 mai pe litoral. Peste o suta de mii de romani sunt așteptați la mare. Cei mai mulți, la Costinești și la Mamaia. Stațiunile vibreaza pe ritmuri de trap, hip-hop și muzica electronica.

- Turistii care vor petrece minivacanta de 1 Mai pe Valea Prahovei vor putea schia in conditii foarte bune pe partiile din golul alpin al statiunii Sinaia, gradul de ocupare a locurilor de cazare din statiune fiind de circa 85% la acest moment.

- N. Dumitrescu Deși vremea, in minivacanța de 1 Mai, nu se anunța tocmai prietenoasa, la Sinaia urmand sa fie inregistrate, conform prognozei, in ultima zi din aprilie, respectiv in prima zi din luna mai a.c., precipitații și temperaturi de 13 grade C, spațiile de cazare de pe Valea Prahovei au fost…

- Peste 75.000 de turisti sunt asteptati pe litoralul romanesc in minivacanta de 1 Mai, cei mai multi dintre acestia optand pentru Costinesti, Mamaia si Vama Veche, informeaza AGERPRES . Secretarul general al Federatiei Patronatelor din Industria Ospitalitatii din Romania, Corina Martin, a declarat, luni,…

- Minivacanța de 1 mai se apropie, iar patronii de la malul marii se bat sa atraga cat mai mulți clienți. Peste 75.000 de turisti sunt asteptati pe litoralul romanesc in minivacanta de 1 mai, cei mai multi dintre acestia optand pentru Costinesti, Mamaia si Vama Veche. Tarifele de cazare pentru minivacanta…

- Daca in perioada Sarbatorilor Pascale, pe litoral au fost deschise doar 30-40 de unitati de cazare, in minivacanta de 1 Mai, numarul acestora se va dubla, noteaza Radio Constanta, citata de Rador. Potrivit reprezentantilor portalului de turism litoralulromanesc.ro, aproape 80 de unitati hoteliere vor…

- Statiunile turistice de pe Valea Prahovei au fost ocupate in proportie de 75% cu ocazia Sarbatorilor Pascale, anumite unitati turistice fiind la capacitate maxima (90-100%) iar altele la jumatate din capacitate (50-60%).

- Peste 36.000 de oameni sunt asteptati, in weekend-ul 3-5 martie, in Poiana Brasov, la prima editie a Massif, "primul festival care transforma o statiune montana intr-o petrecere de proportii epice", au anuntat, marti, organizatorii. Aceștia le recomanda fanilor care sunt cazați in Brașov, dar și celor…