Peste 600.000 de romani au aplicat pentru noul statut de rezident in Marea Britanie, dupa Brexit. Ce se va intampla de la 1 ianuarie 2021 Peste 600.000 de romani au aplicat pe platforma EU Settlement Scheme - EUSS pentru noul statut de rezident in Marea Britanie pana la data de 30 iunie, a declarat marti Iulian Pasniciuc, manager in cadrul EY Romania. "Conform statisticilor publicate de UK Home Office la 30 iunie 2020, dintr-un total de 3.721.960 de aplicaţii depuse pentru obţinerea noului statut de rezident, 609.060 au fost depuse de cetăţeni români", a afirmat Iulian…