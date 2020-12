Stiri pe aceeasi tema

- Peste 60.000 de koala s-au numarat printre animalele afectate de incendiile de vegetatie devastatoare din vara 2019-2020 din Australia, conform unui raport publicat luni, noteaza DPA, citata de Agerpres.In total, aproape 3 miliarde de animale s-au aflat in calea incendiilor care au mistuit pana la 19…

- Locuitorii unei municipalitati din regiunea de coasta a Fraser Island, Australia, o insula inclusa de UNESCO in patrimoniul mondial, au primit duminica ordin de evacuare din cauza unui incendiu de vegetatie care se extinde, informeaza Reuters. Incendiul, pornit in urma cu sapte saptamani de la un foc…

- Un koala si-a gasit refugiul in curtea unei case, unde s-a racorit cu apa de la o stropitoare. In acel moment, termometrele aratau ca sunt 41 de grade in Queensland, Australia, locul unde a fost surprins animalutul, transmite publika.md. Din imagini se poate observa cum ursuletul koala se simte ca acasa…

- Mai multe drone specializate sunt testate in cadrul unui program de crestere a numarului de koala de pe coasta estica a Australiei, aceste dispozitive urmand sa imprastie seminte de eucalipt pentru regenerarea zonelor impadurite distruse in incendiile extrem de grave care au afectat Australia, informeaza…

