Presedintele executiv al sindicatul uiMuntele, Alin Sin, a declarat sambata, pentru News.ro, ca la Lupeni continua protestul minerilor, pentru a cincea zi consecutiv acestia fiind blocati in subteran. „Dimineata, undeva la 60-65 de colegi erau cantonati in subteran. Restul, au mai iesit pentru ca unii au avut ceva probleme de sanatate, o parte au iesit pentru a face aprovizionarea cu alimente si medicamente pentru cei care se afla in subteran”, a declarat Alin Sin. In acelasi timp colegi ai celor aflati in mina s-au adunat in fata sediului Exploatarii Miniere Lupeni in semn de solidaritate cu…