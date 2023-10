Peste 6 din 10 absolventi de liceu din medii defavorizate nu se inscriu la facultate.

Stiri pe aceeasi tema

- Universitatea Babeș-Bolyai și organizația World Vision Romania lanseaza proiectul „Vreau la Facultate” care iși propune sa ajute peste 100 de tineri din medii defavorizate sa-și finalizeze studiile.

- Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca & World Vision Romania lanseaza „Vreau la facultate – UBB&WVR Academy” 65% dintre absolvenții de liceu din mediul rural nu se inscriu in invațamantul superior, comparativ cu 35% din urban, arata un studiu UEFISCDI (Unitatea Executiva pentru Finanțarea Invațamantului…

- Lansarea "Vreau la facultate - UBB&WVR Academy", proiectul-pilot educational desfasurat de Universitatea Babes-Bolyai din Cluj & World Vision Romania. Cand: Miercuri, 4 Octombrie 2023, 11.00 - 12.00 am Unde: sala 115, Rectorat, Universitatea Bab ...

- Fundația Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea Romaniei, in parteneriat cu Idea Papel, a inițiat, in aceasta perioada o campanie sociala, prin care a oferit ghiozdane complet echipate pentru copii cu varste de pana la 10 ani. Scopul acestui demers a fost ca 400 de copii ai caror parinți nu iși permit sa…

- Peste 15.470 de absolvenți de liceu și-au depus dosarele de inscriere in prima saptamana de admitere in anul universitar 2023-2024 la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca (UBB), in timp ce aproape 3.900 de absolvenți de facultate au optat, in aceeași perioada de timp, pentru studiile de master.

- Peste 7.800 de candidați și-au depus dosarele de inscriere in primele trei zile ale sesiunii de vara a admiterii in anul universitar 2023-2024 la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca (UBB).