Stiri pe aceeasi tema

- Institutul National de Sanatate Publica a informat marti ca, in perioada 1 ianuarie 2023 14 ianuarie 2024, s au confirmat 3.353 de cazuri de rujeola, inregistrandu se si patru decese.Potrivit INSP, trei decese au fost inregistrate in cursul anului trecut, iar cel de al patrulea a fost raportat, in perioada…

- Institutul National de Sanatate Publica a informat marti ca, in perioada 1 ianuarie 2023 - 14 ianuarie 2024, s-au confirmat 3.353 de cazuri de rujeola, inregistrandu-se si patru decese. Potrivit INSP, trei decese au fost inregistrate in cursul anului trecut, iar cel de-al patrulea a fost raportat,…

- Institutul Național de Sanatate Publica anunța ca din cele 2.735 de cazuri de rujeola confirmate in Romania, pana in data de 24 decembrie s-au inregistrat trei decese, informeaza Rador Radio Romania.Potrivit sursei, cei decedați sunt doi copii din județul Brașov, in varsta de șapte luni, neeligibili…

- Institutul National de Sanatate Publica a informat ca, in ultima saptamana, au fost raportate 445 de cazuri confirmate cu rujeola in Romania, potrivit Agerpres. Conform INSP, daca pana la data de 10 decembrie (1 ianuarie – 10 decembrie 2023) fusesera notificate 2.010 cazuri confirmate cu rujeola in…

- Centrul Național de Supraveghere și Control al Bolilor Transmisibile a anunțat ca in perioada 01.01.2023-10.12.2023, in Romania au fost notificate 2010 cazuri confirmate cu rujeola in 29 de judete si in Municipiul Bucuresti. Printre județele cu numar mare de cazuri sunt Brașov, Mureș, Cluj, Ilfov sau…

- Un bebelus de șapte luni, diagnosticat cu rujeola, a decedat, in judetul Brasov. Conform INSP, in perioada 01.01.2023-10.12.2023, in Romania au fost notificate 2.010 cazuri confirmate cu rujeola in 29 de judete si in Municipiul Bucuresti, transmite News.ro.

- Dr. Ștefan Dascalu, cercetator in imunologie la Universitatea Oxford din Marea Britanie, consultant in sanatate publica, a declarat in direct la TVR INFO ca epidemia de rujeola trebuie declarata cat mai repede, deoarece este una dintre cele mai infecțioase boli, iar la 2000 de

- O femeie din judetul Giurgiu si un barbat din Ilfov au murit arsi de vii in casele lor dupa ce acestea au fost mistuite de flacari pornite de la tigari nestinse corespunzator. O femeie, de 77 de ani, din comuna Piatra, judetul Giurgiu, a fost gasita moarta in casa, dupa ce aceasta a luat foc de la o…